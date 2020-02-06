Алтайский край – лидер по производству сливочного масла в России

Алтайский край возглавил рейтинг российских регионов по производству сливочного масла. Итоги производства этого продукта за 11 месяцев прошлого года подвели в аналитическом центре Milknews, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

С января по ноябрь 2019 года в Алтайском крае произвели 18,5 тыс. т сливочного масла, превысив результат аналогичного периода 2018 года на 8%. Результат Алтая едва не достиг Татарстан, где рост составил 29%, а конечный итог – 17,4 тыс. т.

В топ-20 Milknews попали еще несколько сибирских регионов. На девятом месте находится Омская область (7,6 тыс. т при росте 26,8%). На 16-м и 17-м местах соответственно Новосибирская область и Красноярский край.

В целом в России, выпуск сливочного масла за январь-ноябрь 2019 года достиг 239,2 тыс. т. Результат аналогичного периода прошлого года превышен на 0,4%.

Фото: сайт управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям