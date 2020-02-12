В барнаульском аэропорту новый павильон для прилета пассажиров

Новый павильон прилета пассажиров международных воздушных линий начал работу в аэропорту Барнаула им. Титова. Его площадь составляет 400 кв. м, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Аэропорт входит в структуру АО «Авиапредприятие «Алтай». По данным компании, новый зал оснащен современной системой обработки багажа и позволит значительно сократить время обслуживания прибывающих пассажиров.

Первыми услугами нового терминала воспользовалось 235 пассажиров рейса из таиландского аэропорта Утапао авиакомпании Royal Flight.

По данным сайта аэропорта, на международных воздушных линиях предприятие обслужило в 2018 году 65,6 тыс. пассажиров.

Фото: сайт АО «Авиапредприятие «Алтай»