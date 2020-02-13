Мэрия Барнаула получила предложение ВЭБ.РФ по развитию общественного транспорта

Госкорпорация ВЭБ.РФ готова участвовать в программе развития общественного транспорта в Барнауле. О поступившем муниципалитету предложении сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проблемы развития общественного транспорта рассмотрели участники совещания, которое прошло в мэрии столицы Алтайского края. На нем было объявлено о том, что ВЭБ.РФ готова выделить средства для их решения.

«Представители корпорации предложили два варианта. Базовый предусматривает обновление инфраструктуры и подвижного состава. Второй вариант предполагает развитие – строительство новых путей в дополнение к базовому. Вариант развития предусматривает строительство нескольких новых трамвайных линий: продление трамвайных путей в поселок Новосиликатный, строительство сети по проспекту Строителей (от Красноармейского до Челюскинцев), по Власихинской от Малахова в районе кольца до Советской армии. Кроме того, возможно продление трамвайной линии до поселка Южный», - рассказал о сути предложения официальный сайт Барнаула.

Городские власти отметили, что ВЭБ.РФ предлагает реализовать этот проект в рамках концессионного соглашения. Решение о том, какой вариант является предпочтительным, они намерены после детального анализа пассажиропотока, проведения техаудита, оценки стоимости работ.

Фото: официальный сайт Барнаула