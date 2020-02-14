Барнаул получит 25 млрд рублей на новые трамваи и троллейбусы

Барнаул претендует на включение в федеральную программу по обновлению парка электротранспорта. На покупку новых трамваев и троллейбусов городу будет выделено 25 млрд рублей. Об этом сообщил замминистра транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Предполагается, что обновление автопарка будет происходить за счет частно-государственного партнерства, то есть властям придется найти инвесторов, готовых взять часть затрат на себя.

«За 15 лет у нас стало больше автомобилей на 525 тысяч, и цифра растет. Москва сейчас активно занимается развитием городского электротранспорта, как и Европа. Очевидна тенденция к ограничению легкового движения в городах», - отметил Коровин.

Помимо обновления парка электротранспорта, который сейчас изношен на 98 процентов, власти города планируют строительство трамвайных путей до отдаленных районов.