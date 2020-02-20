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«Алтай-пригород» получит 19 вагонов для электричек

Главная Экономика
Барнаул
11:46 20 Февраля 2020
железные дороги, вокзал, вагоны
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом году компания «Алтай-пригород» получит 19 пассажирских вагонов для поездов пригородного сообщения. Поставки предусматривает инвестиционная программа ОАО «Российские железные дороги», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Перспективы дальнейшего сотрудничества Алтайского края и Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) обсудили сегодня в ходе рабочей встречи губернатор Виктор Томенко и начальник ЗСЖД Александр Грицай.

«В ближайшее время в рейс выйдут шесть новых пассажирских вагонов в составе поездов компании «Алтай-Пригород». В соответствии с инвестиционной программой компании РЖД на 2020 год планируется поставка еще 19 пассажирских вагонов для организации пригородных перевозок. Кроме того, в рамках созданной межведомственной комиссии продолжается работа по организации курсирования современного электропоезда «Ласточка», - приводит слова Александра Грицая официальный сайт Алтайского края.  

Кроме того, по его словам, в настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы по реконструкции вокзального комплекса Барнаула. Строительно-монтажные работы начнутся здесь в 2021 году.

В общей сложности инвестиции «Российских железных дорог» в регионе в железнодорожную инфраструктуру в 2020 году составят не менее 5,8 млрд руб. (в 2019-м – почти 5 млрд руб.).

Фото: сайт АО «Алтай-пригород»

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