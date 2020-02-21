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УГМК получит крупный кредит для добычи полиметаллов в Алтайском крае

Главная Экономика
Барнаул
17:09 21 Февраля 2020
компания, разработка, соглашение
Автор: Sibnovosti.ru
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«Сбербанк России» и ВЭБ.РФ будут кредитовать освоение Корбалихинского полиметаллического месторождения в Алтайском крае в объеме 24 млрд руб. Разработкой месторождения занимается «Уральская горно-металлургическая компания» (УГМК), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О подписании соответствующего соглашения между «Сбербанком России», ВЭБ.РФ и группой УГМК сообщили его участники. Помимо разработки месторождения средства будут направлены на реконструкцию «Рубцовской обогатительной фабрики» с целью увеличения ее производительности до 1,5 млн т руды в год. Общая стоимость проекта составляет порядка 38 млрд руб.

«Корбалихинское - очень перспективное месторождение, разработка которого может существенно изменить расстановку сил в части экспорта цинка, меди, свинца, золота и серебра», - считает вице-президент «Сбербанка России» Ольга Харламова.

По данным УГМК, запасы месторождения составляют 24 млн т руды с высоким содержанием цинка, а также меди, свинца, золота и серебра.

Фото: сайт группы УГМК

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