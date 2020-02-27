Чуйский тракт в Алтайском крае расширят до четырех полос

Алтайуправдор анонсировал масштабный ремонт Чуйского тракта. Работы планируют провести в несколько этапов – на полную реконструкцию участка, протяженностью 49 километров, уйдет восемь лет. Дорожники планируют отремонтировать отрезок автомагистрали от Барнаула до Сростки.

«Мы проанализировали поток транспорта. После Сросток расположено несколько крупных сел, где многие автомобилисты и туристы совершают остановку. Потом автомобилей становится заметно ниже. Поэтому в данном направлении мы пока не планируем двигаться», – заявил руководитель УПРДОР «Алтай» Ярослава Долинского.

К 2028 году весь отрезок пути от Барнаула до Сростки станет четырехполосным, а пропускная способность трассы значительно возрастет. В этом году дорожники реконструируют первые 15 километров от нового моста через Чумыш.

фото: официальный сайт Алтайского края