27 февраля
Барнаул
погода -3 °C
65.52
 
€ 71.24
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

Чуйский тракт в Алтайском крае расширят до четырех полос

Главная Экономика
Барнаул
13:16 27 Февраля 2020
дороги, строительство, ремонт, алтай
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Алтайуправдор анонсировал масштабный ремонт Чуйского тракта. Работы планируют провести в несколько этапов – на полную реконструкцию участка, протяженностью 49 километров, уйдет восемь лет. Дорожники планируют отремонтировать отрезок автомагистрали от Барнаула до Сростки.

«Мы проанализировали поток транспорта. После Сросток расположено несколько крупных сел, где многие автомобилисты и туристы совершают остановку. Потом автомобилей становится заметно ниже. Поэтому в данном направлении мы пока не планируем двигаться», – заявил руководитель УПРДОР «Алтай» Ярослава Долинского.

К 2028 году весь отрезок пути от Барнаула до Сростки станет четырехполосным, а пропускная способность трассы значительно возрастет. В этом году дорожники реконструируют первые 15 километров от нового моста через Чумыш.

 

фото: официальный сайт Алтайского края

Экономика / НОВОСТИ
Новости Барнаула: УГМК получит крупный кредит для добычи полиметаллов в Алтайском крае

УГМК получит крупный кредит для добычи полиметаллов в Алтайском крае

21 Февраля 2020 г.
Группа заключила соглашение с ВЭБ.РФ и «Сбербанком России»
Новости Барнаула: «Алтай-пригород» получит 19 вагонов для электричек

«Алтай-пригород» получит 19 вагонов для электричек

20 Февраля 2020 г.
Строительно-монтажные работы начнутся на барнаульском вокзале в 2021 году
Новости Барнаула: Барнаул получит 25 млрд рублей на новые трамваи и троллейбусы

Барнаул получит 25 млрд рублей на новые трамваи и троллейбусы

14 Февраля 2020 г.
Парк изношен на 98%
Новости Барнаула: Мэрия Барнаула получила предложение ВЭБ.РФ по развитию общественного транспорта

Мэрия Барнаула получила предложение ВЭБ.РФ по развитию общественного транспорта

13 Февраля 2020 г.
Один из вариантов предполагает строительство новых путей
Новости Барнаула: В барнаульском аэропорту новый павильон для прилета пассажиров

В барнаульском аэропорту новый павильон для прилета пассажиров

12 Февраля 2020 г.
Он обслуживает международные рейсы
Новости Барнаула: Алтайский край – лидер по производству сливочного масла в России

Алтайский край – лидер по производству сливочного масла в России

6 Февраля 2020 г.
Его производство в 2019 году выросло на 8%
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: На Алтае мать и дочь осудили за оборот наркотиков

На Алтае мать и дочь осудили за оборот наркотиков

25 Февраля 2020 г.
Сроки - 10 и пять лет соответсвенно
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19