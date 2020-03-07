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В Барнауле за 500 млн рублей продают торговый центр

Главная Экономика
Барнаул
09:00 7 Марта 2020
экономика, продажа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Барнауле продают два торговых центра. Объявления о реализации дорогостоящей коммерческой недвижимости опубликованы на сайте «Авито».

Стоимость первого объекта - ТЦ «Малина» - 480 млн рублей. В объявлении указано, что площадь магазина более 7 тысяч квадратных метров, к нему прилагается участок в 12 тысяч квадратных метров. Приятный бонус покупателю - торговый комплекс полностью заполнен арендаторами.

Второй объект – ТЦ «Бум» - пытаются реализовать за 380 млн рублей. Площадь ТЦ также превышает 7 тысяч квадратных метров.

Напомним, что с прошлого года собственники пытаются продать в Барнауле торговые центры «Норд-Вест» и «Пассаж». Стоимость этих объектов - 400 и 300 млн рублей.

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