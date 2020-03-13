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Барнаульский долгострой обещают сдать в эксплуатацию в середине года

Главная Экономика
Барнаул
14:47 13 Марта 2020
обманутые дольщики, строительство, дом
Автор: Sibnovosti.ru
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Работы на одном из самых известных барнаульских долгостроев – многоэтажном доме на Павловском тракте, 291 – возобновятся на следующей неделе. Дата была названа в ходе совещания о перспективах этого строительства, которое провел мэр Вячеслав Франк, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В совещании приняли участие дольщики, гендиректор «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов, инвестор Андрей Комяков и др.

«16 марта 2020 года на объект зайдет комиссия для выполнения контрольных обмеров и установления видов и объемов работ. 17 марта 2020 года представители субподрядчиков приступят к строительным работам (на второй блок-секции - Sibnovosti.ru). В соответствии с графиком, все работы планируют завершить в июне 2020 года. Андрей Комяков заверил участников встречи, что дом будет сдан в указанные сроки», - сообщил об итогах совещания официальный сайт Барнаула.

При этом глава города отметил, что одновременно с строительством второй блок-секции необходимо устранять недочеты в первой.

Строительством двух домов на Павловском тракте занималась компания «СтройГАЗ», которая был объявлена банкротом. К настоящему времени выполнено не менее 89% общего объема работ.

Сроки сдачи дома на Павловском тракте, 291 неоднократно переносились. Так, в декабре прошлого года в мэрии Барнаула заявляли о том, что здание должно быть полностью введено в эксплуатацию до конца февраля 2020 года.

Фото: официальный сайт Барнаула

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