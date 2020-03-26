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В Алтайском крае утвердили выплаты «детям войны»

Главная Экономика
Барнаул
11:46 26 Марта 2020
дети, войны, выплаты
Автор: Sibnovosti.ru
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«Дети войны» в Алтайском крае получат денежные выплаты. Этот статус носит в регионе около 130 тыс. человек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Поправки в краевой закон «О статусе «дети войны» внесли на рассмотрение заксобрания губернатор Виктор Томенко и комитет регионального парламента по социальной политике. Сегодня на сессии депутаты поддержали их единогласно.

«Проектом предусмотрено, что денежная выплата будет предоставляться в связи с юбилейными годовщинами Победы в Великой Отечественной войне, а размер выплат - определяться указом губернатора Алтайского края… В 2020 году размер выплаты составит 2 тыс. руб.», - говорится в сообщении пресс-службы заксобрания.

Статус «дети войны» (родившиеся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года) в регионе имеют около 130 тыс. человек. Такое большое количество связано с тем, что в годы войны в Алтайский край эвакуировали предприятия из европейской части СССР.

Фото: страница законодательного собрания Алтайского края в соцсети Facebook

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