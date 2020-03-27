Алтайский производитель антисептика хочет сменить сырье

Барнаульская компания «Ренессанс Косметик» рассчитывает получить разрешение на замену сырья для производства антисептиков. В случае такого разрешения объем производства может быть значительно увеличен, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Перспективы развития предприятия в условиях растущего спроса на антисептики обсуждались вчера в ходе встречи губернатора Алтайского края Виктора Томенко с руководством «Ренессанс Косметик». По данным официального сайта региона, потребность торговых сетей в антисептиках возросла в десятки раз в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. При этом производители ощущают нехватку сырья - изопропилового спирта.

«Единственный и правильный выход - заменить изопропил на этил… Но процесс сильно зарегулирован с точки зрения получения лицензии, осуществления контроля. Необходимо упростить систему получения лицензии, сейчас процесс занимает семь - восемь месяцев, а этого времени у нас нет. Наши возможности позволяют увеличивать объем производства практически неограниченно», - сообщил на встрече руководитель барнаульской компании Виктор Косихин.

«Мы готовы объединить усилия и по прямой административной линии переговорить с окружными структурами Сибирского федерального округа и далее на федеральном уровне помочь получить все необходимые лицензии, разрешения, отработать прочие вопросы, которые сегодня обсудили», - отреагировал на ситуацию Виктор Томенко.

По данным «Ренессанс Косметик», компания отгружает более 200 фур продукции в месяц, ею пользуется каждый житель Алтайского края, каждый второй житель Новосибирской области и каждый третий - Кемеровской области.

Фото: Антон Червяков/официальный сайт Алтайского края