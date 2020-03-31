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В марте резко вырос объем вывоза алтайского зерна

Главная Экономика
Барнаул
12:14 31 Марта 2020
зерно, железные дороги, рост
Автор: Sibnovosti.ru
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В марте объем алтайского зерна, погруженного на Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД), достиг 150 тыс. т. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги погрузки подвели на ЗСЖД. Данные приведены за 30 дней марта. Отмечается, что этот результат в полтора раза превышает показатель февраля 2020 года.

Темп роста погрузки продукции перемола не столь внушительный. В марте погружено почти 75 тыс. т этой продукции (в феврале – 63 тыс. т).

«Большая часть перевозимой продукции алтайских сельскохозяйственных предприятий отправляется в регионы России (более 10 регионов), включая Дальний Восток, северные и центральные территории страны, Калининградскую область», - уточнила пресс-служба ЗСЖД.

Урожай зерновых в Алтайском крае в 2019 году составил около 4,2 млн т.

Фото: pixabay.com

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