В марте резко вырос объем вывоза алтайского зерна

В марте объем алтайского зерна, погруженного на Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД), достиг 150 тыс. т. Об этом сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Итоги погрузки подвели на ЗСЖД. Данные приведены за 30 дней марта. Отмечается, что этот результат в полтора раза превышает показатель февраля 2020 года.

Темп роста погрузки продукции перемола не столь внушительный. В марте погружено почти 75 тыс. т этой продукции (в феврале – 63 тыс. т).

«Большая часть перевозимой продукции алтайских сельскохозяйственных предприятий отправляется в регионы России (более 10 регионов), включая Дальний Восток, северные и центральные территории страны, Калининградскую область», - уточнила пресс-служба ЗСЖД.

Урожай зерновых в Алтайском крае в 2019 году составил около 4,2 млн т.

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