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Алтайский «Эвалар» приступил к производству антисептиков

Главная Экономика
Барнаул
15:21 1 Апреля 2020
производство, вирус, партии
Автор: Sibnovosti.ru
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ЗАО «Эвалар» в Алтайском крае приступило к производству антисептических средств. Для этого компании пришлось переоборудовать производственные линии, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Спиртосодержащие антисептики будут выпускать в трех формах: антисептические спреи, гели-санитайзеры и растворы. Возможности производства позволяют выпускать до 500 тыс. упаковок антисептиков в месяц. При полном развертывании мощностей производство готово обеспечить до 1,2 млн упаковок ежемесячно», - говорится в сообщении на официальном сайте Алтайского края.

Как уточнила гендиректор холдинговой компании «Эвалар» Лариса Прокопьева, средства на основе спирта обеспечивают санацию на 99%, поэтому их использование равноценно мытью рук.

Отмечается, что часть продукции из первых партий компания безвозмездно передаст органам социальной защиты для распространения среди населения и волонтеров.

Ранее Sibnovosti.ru писали о том, что барнаульская компания «Ренессанс Косметик» намерена увеличить производство антисептических средств.

Фото: сайт холдинговой компании «Эвалар»

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