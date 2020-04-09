Алтайский жмых становится популярным грузом

В марте 2020 года в алтайском регионе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) отмечен резкий рост объема погрузки жмыха. Он достиг 15 тыс. т, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Согласно данным, приведенным пресс-службой ЗСЖД, этот показатель более чем втрое превышает результат марта прошлого года. Всего в первом квартале 2020 года в регионе погружено 40,6 тыс. т жмыха, или на 54% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

«Жмых является отходом пищевого производства с высоким содержанием белка и минеральных веществ. Благодаря этому жмых используют в основном как составляющую комбинированных кормов в рационе всех сельскохозяйственных животных. Животноводам жмых выгоден низкой стоимостью, высокой питательной ценностью и натуральностью», - отмечается в сообщении ЗСЖД.

В пресс-службе напомнили о том, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой ОАО «Российские железные дороги» установило упрощенный порядок взаимодействия с клиентами при перевозке грузов.

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