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Алтайский жмых становится популярным грузом

Главная Экономика
Барнаул
13:22 9 Апреля 2020
груз, железные дороги, рост
Автор: Sibnovosti.ru
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В марте 2020 года в алтайском регионе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) отмечен резкий рост объема погрузки жмыха. Он достиг 15 тыс. т, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Согласно данным, приведенным пресс-службой ЗСЖД, этот показатель более чем втрое превышает результат марта прошлого года. Всего в первом квартале 2020 года в регионе погружено 40,6 тыс. т жмыха, или на 54% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

«Жмых является отходом пищевого производства с высоким содержанием белка и минеральных веществ. Благодаря этому жмых используют в основном как составляющую комбинированных кормов в рационе всех сельскохозяйственных животных. Животноводам жмых выгоден низкой стоимостью, высокой питательной ценностью и натуральностью», - отмечается в сообщении ЗСЖД.

В пресс-службе напомнили о том, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой ОАО «Российские железные дороги» установило упрощенный порядок взаимодействия с клиентами при перевозке грузов.

Фото: pixabay.com

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