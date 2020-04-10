Бийские трамваи оценили для продажи

Подвижной состав МУП «Трамвайное управление» в города Бийска Алтайского края оценен в 92,8 млн руб. Оценка была проведена в ходе процедуры банкротства муниципального предприятия, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Отчеты об оценке арбитражный управляющий МУП Елена Минакова опубликовала на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве сегодня. Сами документы датированы 31 декабря 2019 года. В одном из отчетов указаны 18 единиц подвижного состава, в другом – 50. Большинство вагонов модели 71-605.

Конкурсное производство в «Трамвайном управлении» было введено в июне 2019 года по иску Федеральной налоговой службы.

«Из финансового анализа следует, что временным управляющим исследована деятельность должника за период с 01.01.2014 по 31.12.2018. За указанный период установлено неудовлетворительное финансовое положение организации, и сделан вывод о его неплатежеспособности ввиду неликвидности баланса. Низкая платежеспособность вызвана постоянным дефицитом денежных средств. Рост кредиторской задолженности связан с нехваткой собственных средств на ведение текущей деятельности», - говорилось в решении арбитражного суда Алтайского края.

Как писали Sibnovosti.ru, трамвайное движение было открыто во втором по величине городе Алтайского края Бийске в 1960 году. По данным «Википедии», на январь 2019 года в парке предприятия насчитывалось около 90 вагонов. За первую половину 2018 года они перевезли 4,6 млн пассажиров при населении города 211 тыс. человек.

Фото: отчет об оценке имущества МУП г. Бийска «Трамвайное управление»