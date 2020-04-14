Власти Алтайского края выступили за снижение цен на оптовом рынке электроэнергии

В Алтайском крае в начале апреля отмечено значительное сокращение объема платежей за услуги ЖКХ и энергетики. Руководство региона опасается, что это нанесет серьезный ущерб отрасли, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным министра промышленности и энергетики региона Александра Климина, на которого ссылается ТАСС, в первой декаде апреля сборы платежей в системе ЖКХ снизились на 5-7%. Наиболее заметное падение произошло в городе-курорте Белокурихе - более 40%. Дело в том, что работа санаториев приостановлена до 1 июня в связи с пандемией коронавируса.

В связи с этим власти Алтайского края направили в правительство РФ предложение с мерами, призванными снизить стоимость оптовой электроэнергии и изменить порядок платежей.

«В правительство РФ было направлено предложение изменить систему оплаты покупки энергии и мощности на оптовом рынке: сегодня оптовый рынок по предоплате отгружает электроэнергию сетевикам, те по предоплате - потребителю. ... Непринятие мер на уровне оптового рынка ... может привести к коллапсу, сетевые компании начнут ... банкротиться. От нас были направлены предложения заменить систему предоплаты ... на постоплату. Плюс - пересмотр оптовой цены продажи электроэнергии, «вычистить» эту цену от различных надбавок, которые идут на создание новых энергомощностей и еще ряда мероприятий. По нашим оценкам, это может снизить оптовую цену минимум на 40%», - привело информагентство слова алтайского министра.

Напомним, режим самоизоляции в Алтайском крае введен до конца апреля. В регионе зарегистрировано 37 случаев заболевания COVID-19. По данным официального сайта Алтайского края, из стационара уже выписали троих выздоровевших.

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