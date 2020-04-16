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Бюджетные потери Алтайского края от коронавируса оценили в 18 млрд рублей

Главная Экономика
Барнаул
17:21 16 Апреля 2020
бюджет, вирус, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Коронавирус и вызванные пандемией ограничительные меры нанесут серьезный удар консолидированному бюджету Алтайского края. Он может недополучить 18 млрд руб., сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Оценочные данные о потерях регионального бюджета 2020 года привел сегодня губернатор края Виктор Томенко.

«Пока что считаем, что из 56 млрд руб. налоговых и неналоговых поступлений примерно четверть уже в результате принятых мер, отсрочки платежей, ухудшения общеэкономической ситуации мы не получаем. Это примерно 13 млрд руб. Наши муниципалитеты зарабатывают примерно 20 млрд руб. - принятые решения и общеэкономическая ситуация говорят о том, что и они не получат средства (порядка 5 млрд руб.). Из 56 млрд руб., которые мы зарабатываем сами, примерно 18 млрд мы недополучим», - приводит его слова ТАСС.

По данным информагентства, доходы бюджета Алтайского края на 2020 год были утверждены в объеме 112 млрд руб., расходы - 118 млрд руб. Из доходов края 56 млрд – собственные доходы, еще столько же - поступления из федерального бюджета.

Говоря о ситуации в отдельных отраслях, Виктор Томенко спрогнозировал, что из-за прекращения работы в апреле и мае туристическая индустрия края потеряет примерно 1,5 млрд руб. выручки. Как писали Sibnovosti.ru, по итогам первой декады апреля платежи потребителей услуг энергетиков и ЖКХ в Алтайском крае снизились на 5-7%, но в городе-курорте Белокурихе – на 40%.

Сегодня официальный сайт Алтайского края сообщил о том, что правительство РФ утвердило индивидуальную программу социально-экономического развития Алтайского края. В нее вошло девять мероприятий с объемом финансирования из федерального бюджета в 2020-2024 годы в размере 5 млрд руб.

Фото: официальный сайт Алтайского края

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