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Из закрытой алтайской фабрики извлекут щебень

Главная Экономика
Барнаул
21:44 30 Апреля 2020
алтай, фабрика
Автор: Sibnovosti.ru
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Заброшенной волластонитовой фабрике в Республике Алтай нашли применение. Здесь будет создано производство щебня.

Инициатором проекта является ООО «Родники». По данным официального сайта Республики Алтай, компания приступила к монтажу и наладке оборудования. В перспективе инвестор планирует организовать здесь выпуск сухих строительных смесей.

Производство будет размещено в селе Сейка Чойского района на базе волластонитовой фабрики. В начале 2000-х годов ее строительством на базе Синюхинского месторождения волластонитовых руд занимался «МКК-Холдинг», подконтрольный мэрии Москвы. В 2006 году на пуске первой очереди фабрики побывал тогда глава столицы Юрий Лужков. Предприятие могло выпускать до 12 тыс. т концентрата в год. Промышленный минерал волластонит используется для замены асбеста, слюды, талька, стекловолокна. Но развития проект не получил, фабрика была остановлена.

На баланс Республики Алтай объект был передан в декабре 2016 года, Чойскому району - в 2017-м.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

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