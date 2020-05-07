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СГК может взять в концессию теплосети и котельные Бийска

Главная Экономика
Барнаул
13:24 7 Мая 2020
соглашение, инвестиции, теплоснабжение
Автор: Sibnovosti.ru
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«Сибирская генерирующая компания» (СГК) может взять в концессию объекты теплоснабжения Бийска – второго по величине города Алтайского края. Это 30 котельных и 100 км теплосетей.

О возможности передачи этих объектов в концессию проинформировал официальный сайт Алтайского края. По его данным, в случае заключения соответствующего соглашения и перевода города в единую ценовую зону СГК может вложить в модернизацию комплекса порядка 1,5 млрд руб. В настоящее время в состав СГК входит Бийская ТЭЦ установленной энергетической мощностью 509,9 МВт и установленной тепловой мощностью 1,09 тыс. Гкал/ч.

По словам директора Алтайского филиала СГК Игоря Лузанова, компания планирует вложить в этом году более 4 млрд руб. в тепловые станции и сети Барнаула, Бийска и Рубцовска. В частности, в столице края будет заменено 32 км тепловых сетей.  

Фото: официальный сайт Бийска

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