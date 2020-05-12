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Жители Алтайского края запаслись масками

Главная Экономика
Барнаул
12:38 12 Мая 2020
производство, спрос, предприятие
Автор: Sibnovosti.ru
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Предприятия Алтайского края сократили производство медицинских масок. Спрос на них снизился.

По данным официального портала региона, с конца марта этого года в крае выпустили 2,1 млн масок. В регионе проживает около 2,3 млн человек. Производством масок занимаются, среди прочих, «Швейная фабрика «Авангард», «Алтайский трикотаж», «Спецобъединение-Алтай», «Тальменская швейная фабрика».

Снижение спроса власти объясняют тем, что большая часть масок произведена из материалов, которые предусматривают многоразовое использование. Часть уже выпущенной продукции осталась на складах.

По данным официального сайта Алтайского края, к 12 мая общее количество заболевших COVID-19 в регионе достигло 727 человек. После лечения выписано 283 пациента. Состояние 13 из них оценивается как тяжелое.

Фото: официальный сайт Алтайского края

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