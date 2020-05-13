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На ВПП барнаульского аэропорта обновляют покрытие

Главная Экономика
Барнаул
12:45 13 Мая 2020
аэропорт, работы, министерство
Автор: Sibnovosti.ru
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В международном аэропорту Барнаула им. Титова начались работы по обновлению взлетно-посадочной полосы (ВПП). Их ведет ООО «Барнаульское ДСУ №4».

Работы продлятся до начала июня. Он проходят на участке в 15 тыс. кв. м.

«Ранее ежегодно проводили планово-предупредительный ремонт аэродромного покрытия ямочным методом, когда ремонтировались небольшие участки. С 2018 года площадь увеличилась вдвое - дорожники стали обновлять по 1/6 части полосы, полностью снимая старое покрытие», - рассказали в министерстве транспорта Алтайского края.

В ведомстве отметили, что работы не повлияют на график авиарейсов. Размеры взлетно-посадочной полосы аэропорта – 2,85 км на 50 м.

Как писали Sibnovosti.ru, в феврале этого года в аэропорту Барнаула начал работу новый павильон прилета пассажиров международных воздушных линий. Его площадь составляет 400 кв. м

Фото: сайт министерства транспорта Алтайского края

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