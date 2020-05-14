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«Росхимзащита» направила медикам Алтайского края новые защитные комбинезоны

Главная Экономика
Барнаул
17:05 14 Мая 2020
регионы, медицина, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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АО «Корпорация «Росхимзащита» приступило к поставкам в регионы противовирусных комбинезонов нового типа. В числе таких регионов – два сибирских.

«Росхимзащита» входит в состав госкорпорации «Ростех». Костюмы отгружены, в частности в Алтайский и Красноярский края (всего – в 13 регионов). Они выпущены АО «Казанский химический научно-исследовательский институт».

«Это не стандартный фильтрующий костюм, а изолирующий комбинезон, который не пропускает как вирусы и бактерии, так и химикаты ... Испытания показывают, что комбинезон можно носить минимум в течение пяти смен, если дезинфицировать его после каждой эксплуатации. Рассчитываем подтвердить возможность десятикратного использования», – приводит сайт «Ростеха» комментарий гендиректора корпорации «Росхимзащита» Марата Чабдарова.

Комбинезоны стоимостью 2 тыс. руб. разработаны, в первую очередь, для медиков, которые борются с распространением COVID-19.

По данным официального сайта Алтайского края, в регионе с начала эпидемии выявлено 809 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Фото: сайт госкорпорации «Ростех»

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