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В Барнауле заасфальтируют дорогу к поселку Ильича

Главная Экономика
Барнаул
16:10 18 Мая 2020
дорога, ремонт, мост
Автор: Sibnovosti.ru
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В Барнауле начался ремонт Понтонного моста. Это единственная дорога, связывающая поселок Ильича с основной частью города.

«За последние годы дорога пришла в неудовлетворительное состояние. По ней осуществляется активное движение большегрузов, так как здесь точка перемещения инертных материалов с речного порта на все строительные площадки города», - сообщил председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

По данным официального сайта Барнаула, работы ведет ООО «Алтайдорстрой». Общая площадь ремонта составит 13 тыс. кв. м. Подрядчику предстоит уложить два слоя асфальтобетона и обустроит тротуары. Работы должны быть выполнены до 30 сентября.

Поселок Ильича - микрорайон города Барнаула, расположенный в пойме Оби. Улица Понтонный мост серьезно пострадала в результате паводка 2014 года.

Фото: «Россия 24 Алтай»

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