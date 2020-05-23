Бизнесмены Алтайского края получат огромные штрафы за несоблюдение масочного режима

Бизнесмены Алтайского края получат штрафы в сотни тысяч рублей за несоблюдение масочного режима на предприятиях и игнорирование общих санитарных правил в период пандемии. Об этом стало известно во время заседания оперативного штаба. Глава регионального Роспотребнадзора Ирина Пащенко заявила, что никакие уговоры на бизнесменов не действуют, а потому наказание будет рублем.

«Проверено более шести тысяч объектов, на 30% из них выявлены нарушения. По договоренности с органами местного самоуправления мы информацию им давали, повторно выходили, просили, призывали. Сегодня принято жесткое решение, что по информации органов местного самоуправления будем составлять протоколы об административных нарушениях», – сообщила она.

Штрафы для предпринимателей приличные: для ИП – от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 тысяч до полумиллиона. Пока в регионе выписано восемь протоколов, еще 16 на рассмотрении.

Всего в Алтайском крае за время пандемии заболели коронавирусом 1185 человек.

фото: АО «Красноярскнефтепродукт»