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Открытие алтайских санаториев и гостиниц отложили

Главная Экономика
Барнаул
11:52 28 Мая 2020
гости, вирус, туристы
Автор: Sibnovosti.ru
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Гостиницы и санатории Алтайского края не откроются 1 июня, как предполагалось ранее. Сроки изменены из-за эпидемиологической обстановки.

Изменения в соответствующий указ губернатора опубликованы на официальном сайте региона.

«Приостановить до 08.06.2020 на территории Алтайского края бронирование мест, прием и размещение граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторных оздоровительных лагерях», - говорится в документе.

Что касается домов и баз отдыха, а также еще ряда мест размещения, то там бронирование отложено до 22 июня.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее заместитель гендиректора по стратегическому развитию АО «Курорт Белокуриха» Олег Акимов говорил в эфире «Первого канала» о том, что 1 июня ожидается заезд 300 гостей в санатории компании. Еще 400 – 2 июня.

Вчера краевой оперативный штаб сообщил о том, что число случаев заражения COVID-19 достигло 1 554.

Фото: официальный сайт Алтайского края

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