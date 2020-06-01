Первая грибная ферма начала работать в Алтайском крае

В Белокурихе открылась первая в Алтайском крае грибная ферма. Там выращивают вешенки, передает «Общественное телевидение России».

Для этого построили специальные камеры и установили климатическое оборудование. Уже сняли и первый, пробный урожай грибов.

Ежедневно ферма планирует выдавать по 200 кг вешенок. Продукцию начнут отправлять на алтайские курорты, которые постепенно откроются после карантина. А кроме того, предприятие получило заявки от новосибирского и других консервных заводов.

«В процессе производства мы не используем никаких химических веществ. Добавки у нам чисто минеральные. Мы добавляем соли для стабилизации ph, и более ничего», - сказал технолог Лариса Романенко.

Вешенки в Белокурихе будут выращивать круглый год. В планах предприятия - начать производство опят, шампиньонов, а затем и белых грибов.

Фото: сайт «Общественного телевидения России»