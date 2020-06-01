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Первая грибная ферма начала работать в Алтайском крае

Главная Экономика
Барнаул
10:43 1 Июня 2020
ферма, работа, продукция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Белокурихе открылась первая в Алтайском крае грибная ферма. Там выращивают вешенки, передает «Общественное телевидение России».

Для этого построили специальные камеры и установили климатическое оборудование. Уже сняли и первый, пробный урожай грибов.

Ежедневно ферма планирует выдавать по 200 кг вешенок. Продукцию начнут отправлять на алтайские курорты, которые постепенно откроются после карантина. А кроме того, предприятие получило заявки от новосибирского и других консервных заводов.

«В процессе производства мы не используем никаких химических веществ. Добавки у нам чисто минеральные. Мы добавляем соли для стабилизации ph, и более ничего», - сказал технолог Лариса Романенко.  

Вешенки в Белокурихе будут выращивать круглый год. В планах предприятия - начать производство опят, шампиньонов, а затем и белых грибов.

Фото: сайт «Общественного телевидения России»

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