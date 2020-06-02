Алтайский край: «За неделю не выпало практически ни одного миллиметра осадков»

Засуха в ряде районов Алтайского края вызывает тревогу в министерстве сельского хозяйства региона. О ее масштабах рассказал глава ведомства Александр Чеботаев.

Вчера министр принял участие в аппаратном совещании в режиме видеосвязи.

«За прошедшую неделю не выпало практически ни одного миллиметра осадков. На площади около 700 тыс. га (Западная Кулунда, частично районы Алейско-Рубцовской зоны) наблюдается отмирание нижних листьев сельхозкультур. На площади 1,8 млн га (Восточная Кулунда, Предгорья) фиксируется острая засуха, но необратимых процессов еще. На остальной территории региона ситуация удовлетворительная», - сказал он.

Алтайский край – основной сельскохозяйственный регион Сибири. По данным сайта минсельхоза, к настоящему времени здесь засеяно 4,4 млн га – 98% от плана.

Фото: сайт министерства сельского хозяйства Алтайского края