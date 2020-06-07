В Алтайском крае заработал цифровой сервис для пчеловодов

В Алтайском крае запустили цифровой сервис для пчеловодов, передает «Общественное телевидение России»

Регион - один из ведущих в России по производству меда, и для пасечников очень важно знать, когда поля обрабатывают пестицидами.

В прошлом году в регионе произошла массовая гибель пчёл из-за того, что фермеры вовремя не оповестили пасечников. Для возмещения потерь власти выплатили пчеловодам 8,5 млн рублей. Чтобы избежать подобных проблем, разработали мобильное приложение. Пользователю на карте нужно указать координаты пасеки, и когда в районе будут обрабатывать поля химикатами, на телефон придет оповещение.

«Сейчас в течение одной минуты я могу посмотреть, какие в радиусе нашей пасеки будут химпрополки проводиться. Пасечникам, в первую очередь, для них эта помощь, чтобы они могли обезопасить свои пчелосемьи, прикрыть их, не выпускать на время. Это поможет уберечь от массовой гибели пчёл», - рассказал пчеловод Николай Леоненко.

Это первый подобный сервис в России. Если эксперимент с приложением признают удачным, мобильный сервис алтайских пчеловодов будут рекомендовать пчеловодам по всей стране.

Фото yandex.ru