7 июня
Барнаул
погода +17 °C
68.63
 
€ 77.97
18+
Sibnovosti.ru
Барнаул
...

В Алтайском крае заработал цифровой сервис для пчеловодов

Главная Экономика
Барнаул
22:15 7 Июня 2020
алтай, продукция, производство, экономика, технологии
версия для печати Ico_print

В Алтайском крае запустили цифровой сервис для пчеловодов, передает «Общественное телевидение России»

Регион - один из ведущих в России по производству меда, и для пасечников очень важно знать, когда поля обрабатывают пестицидами.

В прошлом году в регионе произошла массовая гибель пчёл из-за того, что фермеры вовремя не оповестили пасечников. Для возмещения потерь власти выплатили пчеловодам 8,5 млн рублей. Чтобы избежать подобных проблем, разработали мобильное приложение. Пользователю на карте нужно указать координаты пасеки, и когда в районе будут обрабатывать поля химикатами, на телефон придет оповещение.

«Сейчас в течение одной минуты я могу посмотреть, какие в радиусе нашей пасеки будут химпрополки проводиться. Пасечникам, в первую очередь, для них эта помощь, чтобы они могли обезопасить свои пчелосемьи, прикрыть их, не выпускать на время. Это поможет уберечь от массовой гибели пчёл», - рассказал пчеловод Николай Леоненко.

Это первый подобный сервис в России. Если эксперимент с приложением признают удачным, мобильный сервис алтайских пчеловодов будут рекомендовать пчеловодам по всей стране.

Фото yandex.ru 

Экономика / НОВОСТИ
Новости Барнаула: Алтайский край: «За неделю не выпало практически ни одного миллиметра осадков»

Алтайский край: «За неделю не выпало практически ни одного миллиметра осадков»

2 Июня 2020 г.
На части территории региона фиксируется острая засуха
Новости Барнаула: Первая грибная ферма начала работать в Алтайском крае

Первая грибная ферма начала работать в Алтайском крае

1 Июня 2020 г.
Продукцию начнут отправлять на алтайские курорты
Новости Барнаула: Открытие алтайских санаториев и гостиниц отложили

Открытие алтайских санаториев и гостиниц отложили

28 Мая 2020 г.
Бронирование мест в санаториях возможно с 8 июня
Новости Барнаула: Бизнесмены Алтайского края получат огромные штрафы за несоблюдение масочного режима

Бизнесмены Алтайского края получат огромные штрафы за несоблюдение масочного режима

23 Мая 2020 г.
Местный Роспотребнадзор ужесточает наказания
Новости Барнаула: В Барнауле заасфальтируют дорогу к поселку Ильича

В Барнауле заасфальтируют дорогу к поселку Ильича

18 Мая 2020 г.
Работы должны быть завершены к 30 сентября
Новости Барнаула: «Росхимзащита» направила медикам Алтайского края новые защитные комбинезоны

«Росхимзащита» направила медикам Алтайского края новые защитные комбинезоны

14 Мая 2020 г.
Они изготовлены в Казани
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Барнаула: Турагент из Барнаула пойдет под суд за мошенничество с путевкам на 3,7 млн рублей

Турагент из Барнаула пойдет под суд за мошенничество с путевкам на 3,7 млн рублей

2 Июня 2020 г.
Менеджер турфирмы продала 49 путевок, но деньги туроператору не перечислила
Новости Барнаула: На Алтае впервые в Сибири магнолия расцвела в открытом грунте

На Алтае впервые в Сибири магнолия расцвела в открытом грунте

2 Июня 2020 г.
Об уникальном событии сообщила пресс-служба АлтГУ
Новости Барнаула: «Сибирский тракт» и «Чуйский тракт» вносят в стратегию развития туризма в РФ

«Сибирский тракт» и «Чуйский тракт» вносят в стратегию развития туризма в РФ

4 Июня 2020 г.
Маршруты разработали в Общенациональной ассоциации автомототуризма
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19