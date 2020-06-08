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Алтайский край открывает санатории

Главная Экономика
Барнаул
08:53 8 Июня 2020
курорт, вирус, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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В Алтайском крае разрешена деятельность санаторно-курортных организаций, имеющих медицинские лицензии на оказание оздоровительных услуг. Это один из шагов по снятию ограничений, введенных ранее для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Меры указаны в новой редакции указа губернатора края Виктора Томенко о мерах по предупреждению завоза и распространения COVID-19. В числе других шагов - отмена ограничений на выход граждан из дома (кроме лиц старше 65 лет и граждан с рядом хронических заболеваний), разрешена розничная торговля непродовольственными товарами (с рядом условий), разрешены занятия спортом на свежем воздухе и др.

«Смягчение режима ограничительных мер стало возможным в связи с тем, что Алтайский край выполняет методические рекомендации санитарных властей РФ по ключевым показателям - коэффициенту распространения COVID-19, охвату населения тестированием, наличию свободного коечного фонда», - говорится во вчерашнем сообщении официального сайта региона.

Ранее АО «Курорт Белокуриха» сообщало о том, что санаторий «Белокуриху» и курортную поликлинику, которая будет обслуживать только гостей здравниц сети, предполагается запустить 8 июня. 15 июня откроется санаторий «Катунь» и 22 июня - санаторий «Сибирь».

На 7 июня общее количество заболевших в Алтайском крае достигло 2 319 человек.

Фото: сайт АО «Курорт Белокуриха»

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