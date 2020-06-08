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Владельцем зернокомбината в Ачинске стала компания из Алтайского края

Главная Экономика
Барнаул
14:38 8 Июня 2020
торги, зерно, банкрот
Автор: Sibnovosti.ru
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ООО «Михайловский Агрохимснаб» из Алтайского края стало новым владельцем «Ачинского зерноперерабатывающего комбината» в Красноярском крае. Сумма сделки составила 98,6 млн руб.

О заключении договора купли-продажи сообщил арбитражный управляющий ОАО «Пава» Сергей Мороз. Ачинское предприятие входило в состав компании «Пава», которое было признано банкротом. Как поясняет управляющий, заключение договора стало возможным после завершения судебного разбирательства, касающегося торгов.

Торги по продаже имущества «Ачинского зерноперерабатывающего комбината» прошли еще в 2019 году. Оно было выставлено за 492,5 млн руб., цена постепенно снижалась до поступления заявок. Тогда было объявлено о том, что победителем аукциона стала Оксана Федорина, предложившая сумму 98,6 млн руб.

«Ачинский зерноперерабатывающий комбинат» некогда был одним из крупнейших предприятий отрасли в Красноярском крае. Как писали Sibnovosti.ru, производство круп на нем было остановлено в 2014 году.

ООО «Михайловский Агрохимснаб» с уставным капиталом в 10 млн руб. зарегистрировано в селе Михайловском Алтайского края. По данным ЕГРЮЛ, его соучредителями являются трое предпринимателей.

Фото: pixabay.com

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