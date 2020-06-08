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Глава Республики Алтай: «Под угрозой может оказаться открытие туристического сезона»

Главная Экономика
Барнаул
17:27 8 Июня 2020
туризм, вирус, глава
Автор: Sibnovosti.ru
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Рост числа заболевших COVID-19 в Республике Алтай может сорвать возобновление туристического сезона. Проблема обсуждалась сегодня на еженедельном совещании, которое провел сегодня глава региона Олег Хорохордин.

По его данным, только в Кош-Агачском районе за последнюю неделю было выявлено 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

«Если ситуация не стабилизируется, под угрозой может оказаться открытие туристического сезона и объектов общепита. На сегодняшний день в больницах находятся 90 пациентов с коронавирусом, хотя еще неделю назад их было почти вдвое меньше», - процитировал Олега Хорохордина официальный сайт республики.

Руководитель региона призвал глав муниципалитетов усилить контроль за соблюдением масочного режима, санитарных правил жителями населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что работа турбаз, домов отдыха и других коллективных средств размещения в Республике Алтай приостановлена до 22 июня 2020 года. Как писали Sibnovosti.ru, с сегодняшнего дня в соседнем Алтайском крае могут приступать к работе санатории.

Фото: официальный сайт Республики Алтай

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