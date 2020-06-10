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Турбизнес Алтайского края поднимет цены

Главная Экономика
Барнаул
16:54 10 Июня 2020
туристы, открытие, курорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Предприятия в сфере туризма в Алтайском крае поднимут цены на свои услуги. Причина – длительный простой санаториев и гостиниц из-за ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

«Я думаю, у нас однозначно будет повышение цены, скорее всего ... с июля. Думаю, что это будет минимальная цифра - 15% рост», - сказала сегодня в пресс-центре ТАСС глава Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич.

Как писали Sibnovosti.ru, санатории в Алтайском крае после двухмесячного простоя открываются с 8 июня. Гостиницы и прочие места размещения должны возобновить работу с 22 июня.

«Всем гостям необходимо предоставить данные теста на коронавирус, справку об эпидокружении, которую выдает Роспотребнадзор. Документ подтверждает, что у человека не было контактов с инфицированными. Все групповые процедуры в санатории отменили. В остальном лечение прежнее… В ресторане санатория столы отодвинули подальше друг от друга. Принцип шведского стола сохранили, но контакт гостей с общей едой и посудой свели к минимуму», - говорится о первых днях работы санатория «Белокуриха» в сюжете телеканала «Россия 24» от 9 июня.

Глава города-курорта Белокурихи Константин Базаров также подтвердил, что стоит ожидать роста цен на услуги в сфере турбизнеса. По его оценке, по итогам 2020 года турпоток в Белокуриху упадет примерно на 30%.

Сегодня официальный сайт Алтайского края сообщил о том, что за предыдущие сутки в регионе было выявлено 66 инфицированных, выздоровел 81 человек, зарегистрировано три смертельных случая.

Фото: официальный сайт Белокурихи

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