Республика Алтай открывает коллективные средства размещения с медицинской лицензией

В Республике Алтай постепенно начали снимать ограничения на работу туристического бизнеса. Об этом было объявлено вчера в ходе заседания регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«Вы знаете, что по всей стране открылись санаторно-курортные объекты, предлагаю также с завтрашнего дня перейти на первый этап снятия ограничений в туристической сфере и открыть коллективные средства размещения с медицинской лицензией, у нас восемь таких объектов», – привел официальный сайт республики слова ее главы Олега Хорохордина.

Как писали Sibnovosti.ru, работа турбаз, домов отдыха и других коллективных средств размещения в регионе была приостановлена до 22 июня 2020 года. Тем временем, в соседнем Алтайском крае санаториям разрешили возобновить работу с 8 июня. Уже с 1 июня начала работу инфраструктура кузбасского курорта Шерегеш.

По данным властей Республики Алтай, к 10 июня в регионе было выявлено в общей сложности 212 заболевших COVID-19. 109 пациентов уже выписано после выздоровления. На вчерашнем совещании было объявлено о снятии дополнительных ограничений на въезд в Майминский, Турочакский и Усть-Коксинский районы, где стабилизировалась эпидемиологическая ситуация.

Фото: официальный сайт Республики Алтай