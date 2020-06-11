«Росгеология» будет искать золото и полиметаллы в четырех сибирских регионах

АО «Росгеология» стало победителем четырех конкурсов на поисковые работы в Сибирском федеральном округе. Общая стоимость контрактов составила 1,15 млрд руб.

Геологи компании будут работать в четырех сибирских регионах. По данным сайта «Росгеологии», они займутся поиском полиметаллических руд, содержащих золото и серебро, на Новоникольской площади Змеиногорского рудного района в Алтайском крае. Кроме того, заключены контракты на поиск рудного золота в пределах Верхнеорловской площади в Иркутской области, Верхнетатарской площади в Красноярском крае и Кизасской площади в Республике Хакасия.

Всего «Росгеология» выиграла 16 открытых конкурсов на проведение поисковых работ на твердые полезные ископаемые. Основная часть объектов расположена на Дальнем Востоке. В частности, в Забайкальском крае пройдут поисковые работы на золото, серебро и полиметаллы на Мулинской и Шилкинско-Заводской площадях. В этом регионе сумма двух контрактов составила 537 млн руб.

Фото: сайт АО «Росгеология»