Гостиницы Республики Алтай остались на замке

Гостиницы и базы отдыха Республики Алтай полностью потеряют июнь. Возобновление их работы отложено на 2 июля.

Новые сроки открытия мест размещения указаны в поправках в распоряжение правительства региона о введении режима повышенной готовности. Основанием для их внесения стала сложная эпидемиологическая обстановка.

«За последнюю неделю в Республике Алтай прирост новых случаев превысил 60%. С прошлой пятницы зарегистрировано 155 новых случаев, из которых 110 – у жителей Кош-Агачского района», – привел официальный сайт региона слова главы Горного Алтая Олега Хорохордина.

Он поручил главе Кош-Агачского района Серикжану Кыдырбаеву провести масштабную разъяснительную работу среди жителей о необходимости соблюдения ограничительных мер. Республиканские власти не исключают, что может быть принято решение о приостановке авиарейса Горно-Алтайск – Кош-Агач.

Ранее предполагалось, что гостиницы и турбазы региона откроются 22 июня. Как писали Sibnovosti.ru, с 11 июня была разрешена работа только туркомплексов с медицинской лицензией.

Фото: официальный сайт Республики Алтай