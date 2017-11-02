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На ремонт Дворца бракосочетаний в Барнауле готовы потратить 16,7 млн рублей

Главная Культура
Барнаул
11:57 2 Ноября 2017
общество, история, культура
Автор: Sibnovosti.ru
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Во Дворце бракосочетаний в Барнауле на пр. Ленина, 11 проведут капремонт второго этажа. Документация опубликована на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает министерство юстиции Алтайского края. Финансирование будет осуществляться за счет средств краевого бюджета. Начальная (максимальная) цена контракта – 16,7 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимают до 21 ноября 2017 года. Рассмотрение назначено на 8 декабря.

По проекту капитального ремонта во Дворце бракосочетания должны провести перепланировку второго этажа, заменить напольное покрытие и дверные проемы. Также планируется замена внутренней отделки стен и потолков. В обновленном здании появятся новые перегородки, декоротивные покрытия на стенах, натяжные потолки. Также предполагаются встроенные зеркала с гравировкой и дверные блоки из дерева «с багетом в покрытии Белая эмаль с Золотой порталью». В комплекс работ входит установка вентиляционной системы, кондиционирования, электромонтажные и другие работы.

Выполнить работу подрядчик должен будет в течение четырех месяцев с момента подписания контракта.

Здание было построено в конце XIX века для семьи купцов Мальковых. В начале ХХ века дом сдали в аренду предпринимателям Андроновским, которые открыли там трактир. Во времена ВОВ в этом здании формировалась 42-я бригада, гвардейские и стрелковые дивизии. В 1942 году в нем находился штаб формирования 315-й Мелитопольской стрелковой дивизии.

Иллюстрация из документов закупки

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