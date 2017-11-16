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Гарик Сукачев представил документальный фильм об Алтае

Главная Культура
Барнаул
12:56 16 Ноября 2017
кино, культура, песня, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В четверг, 16 ноября, в российских кинотеатрах стартуют показы фильма Гарика Сукачева «То, что во мне» (ранее лента носила рабочее название «Алтайская песня»). Его музыкант снял в Алтайском крае осенью прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона.

О том, что Гарик Сукачев проедет по Алтаю на мотоцикле и снимет фильм о Чуйском тракте, стало известно в начале лета 2016 года, уже в июле съемочная группа проехала по Алтайскому краю и Республике Алтай для выбора локаций. По словам самого Сукачева, это фильм в первую очередь о природе и людях. В фильме использованы многие известные в России символы Алтая — шаманы, «Принцесса Укока», старообрядцы, места, по которым проходила экспедиция Рериха. Кроме того, использована и история песни, и сама песня «Есть по Чуйскому тракту дорога».

«Я много лет хотел снять фильм об Алтае, о Чуйском тракте. Наверное, все началось с Шукшина — хотелось увидеть, где он родился, увидеть его родину — Алтай его глазами», — отметил Сукачев.

По словам режиссера, фильм стал, в том числе и своеобразным позиционированием туристического потенциала двух сибирских регионов — Алтайского края и Республики Алтай. В ленту попали город-курорт Белокуриха, село Полеводка с этнопарком, родина Шукшина — село Сростки, ОЭЗ туристско- рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», пасеки, Семинский перевал, перевал Чике-Таман и многие другие точки.

Фильм снимался по заказу Первого канала при поддержке Русского географического общества.

Добавим, в Алтайском крае премьера фильма состоялась в июле 2017 года — на Всероссийском фестивале «Шукшинские дни на Алтае».

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