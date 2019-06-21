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На Шукшинском кинофестивале на Алтае пройдет премьера «Последнего испытания»

Главная Культура
Барнаул
11:54 21 Июня 2019
кинофестиваль, премьера, программа
Автор: Sibnovosti.ru
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В этом году на Шукшинском кинофестивале в Алтайском крае состоится премьера фильма Алексея Петрухина «Последнее испытание». О программе традиционного форума сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Программа фестиваля уже сформирована. Он откроется 23 июля. «Последнее испытание» рассказывает о захвате террористами здания театра в Москве. Кроме него, по данным «Интерфакс-Сибирь», в конкурсную программу вошли девять фильмов. В их числе «Ваш репетитор» Антона Коломейца, «Облепиховое лето» Виктор Алферова, «Глубокие реки» Владимира Битокова и др.

Кинофильмы форума можно будет увидеть в барнаульском кинотеатре «Пионер». Кроме того, показы также пройдут в кинозалах ряда алтайских сел.

ХХI Всероссийский Шукшинский кинофестиваль завершится 27 июля.

Фото: сайт Всероссийского Шукшинского кинофестиваля

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