В Алтайском крае стартовал Шукшинский кинофестиваль

В Барнауле открылся Шукшинский фестиваль. Он является частью традиционных «Шукшинских дней на Алтае», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

На этот раз в конкурсной программе 10 лент. Фестиваль стартовал фильмом Алексея Петрухина «Последнее испытание» о захвате заложников на премьере мюзикла.

«Миссия нашего фестиваля – подарить и показать нашим зрителям современное качественное и высокое искусство российское кино, которое заставляет человека задуматься, сопереживать, помогает решать важнейшие жизненные вопросы. Отобраны десять фильмов, и большинства в прокате не было», - процитировал официальный сайт Алтайского края речь губернатора Виктора Томенко на открытии форума.

Среди гостей Шукшинского кинофестиваля этого года актеры Андрей Мерзликин, Игорь Жижикин и Алиса Гребенщикова; кинорежиссеры Алексей Петрухин, Лидия Боброва, Алексей Федорченко и Владимир Котт.

Итоги Шукшинского фестиваля будут подведены 27 июля на горе Пикет у села Сростки, родины великого русского писателя. В этом году Василию Шукшину исполнилось бы 90 лет.

Фото: официальный сайт Алтайского края