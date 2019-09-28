Антрополог воссоздал облик алтайской принцессы Укока

Швейцарский антрополог Марсель Ниффенеггер воссоздал облик алтайской принцессы Укока, которая жила около 2500 лет назад. Об этом он рассказал на своем сайте.

Облик женщины специалист реконструировал на основе черепа мумии, который нашли в захоронении Ак-Алаха времен пазырыкской культуры на Алтае.

По словам антрополога, точность восстановления составила 75%. Даже татуировка на плече женщины - не фантазия автора, а аналог той, что была обнаружена у мумии.

Принцесса Укока – мумия девушки. Ее обнаружили в 1993 году в захоронении Ак-Алаха. Судя по исследований ученых, умерла принцесса в возрасте 25 лет от рака молочной железы.

Эта находка археологов на Алтае считается одной из самых значимых в конце 20 века. Местные жители при этом требуют похоронить мумию, поскольку уверены, что она охраняла вход в подземное царство

фото: сайт Марселя Ниффенеггера

видео: канал Хан Алтай youtube.com