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Актер Максим Аверин отказался извиняться за дебош на рейсе Барнаул - Москва

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Барнаул
12:18 28 Сентября 2019
дебоширы, скандал, самолет
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Актер Максим Аверин отказался извиняться за дебош на рейсе Барнаул - Москва. Об этом сообщает РЕН ТВ. Аверин ответил на вопросы журналистов и заявил, что в самолете «ничего не случилось».

«Мне извиняться не перед кем. Потому что я ничего не сделал», - добавил актер.

Напомним, в минувший четверг двух пассажиров самолета рейса Барнаул - Москва доставили в отделение полиции сразу после приземления воздушного судна в Шереметьево. Одним из этих пассажиров, о неадекватных действиях которых сообщил экипаж, оказался актер Максим Аверин.

По данным информагентства, в отношении Максима Аверина был составлен административный материал по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему выписали штраф в 500 руб. и отпустили. Второй правонарушитель  - предположительно, директор актера - был отправлен на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Актер Московского академического театра сатиры Максим Аверин известен широкой публике, прежде всего, по ролям в телесериалах «Глухарь» и «Склифосовский». Кроме того, он является одним из ведущих телешоу «Три аккорда». В Барнаул Максим Аверин приехал со спектаклем «Там же, тогда же». 25 сентября его можно было увидеть на сцене Алтайского музыкального театра.

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