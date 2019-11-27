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Реконструкцию алтайского музея завершат за 436 млн рублей

Главная Культура
Барнаул
09:43 27 Ноября 2019
музей, реконструкция, торги
Автор: Sibnovosti.ru
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КГКУ «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края» объявит закупку на завершение реконструкции Государственного художественного музея региона в Барнауле. О перспективах работ сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Информация о торгах появилась на сайте госзакупок. По данным «Интерфакс-Сибирь», стартовая цена утверждена в размере 436 млн руб. Компания, заключившая контракт, должна будет подготовить музей к вводу в эксплуатацию к 1 июля 2021 года.

«Это очередной срок возможного возвращения экспозиций музея в «родное» здание, реконструкция которого ведется с февраля 2012 года. Обновленный музей призван стать крупнейшим за Уралом. Так, после реконструкции общая его площадь увеличится более чем в пять раз и составит около 12 тыс. кв. м. Кроме выставочных залов и фондохранилища в музее будет предусмотрен современный культурно-выставочный центр», - отмечает информагентство.

Государственный художественный музей Алтайского края располагает собранием русского искусства XVI-XXI веков, произведениями первых художников Алтая, сибирской иконой. Реконструируемое здание находится на ул. Ленина,88.

Фото: сайт КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края»

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