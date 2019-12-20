Драмтеатр в Алтайском крае возвращается в историческое здание

Сегодня после масштабной реконструкции в Алтайском крае возобновит работу в историческом здании Рубцовский драматический театр, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. На обновленной сцене премьера – «Штрихи к портрету» по рассказам Василия Шукшина.

Капремонт начался в 2017 году. Здание театра было построено еще в 1927 году в стиле сталинского классицизма и сегодня является старейшим памятником архитектуры в городе. Его площадь составляет 5,3 тыс. кв. м, зрительный зал рассчитан на 615 мест. Ранее серый фасад стал лимонного цвета.

«Из краевого и городского бюджетов на проведение масштабных работ выделено порядка 175 млн руб. В результате капитально отремонтирована крыша и фасады, усилены стены и несущие конструкции. Полностью отремонтированы и оснащены зрительный зал, гримерные и технические помещения. Приобретено новое световое и звуковое оборудование, кресла и занавес», - говорится в сообщении на сайте министерства культуры Алтайского края.

Доля Рубцовска в финансировании ремонта составила 20%.

Фото: сайт МБУК «Рубцовский драматический театр»