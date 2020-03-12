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В прокат вышел фильм сибирского режиссера

Главная Культура
Барнаул
13:30 12 Марта 2020
сибирь, режиссер, фильм
Автор: Sibnovosti.ru
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В российский прокат вышла лента «Услышь меня». Это дебютный полнометражный фильм президента фонда «Кино Сибири» Василия Кузовлева, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«12-летний городской мальчик Вася вместе с родителями и старшей сестрой приезжает в деревню, в которой чудом уцелело несколько домов. Оставшиеся немногочисленные жители деревни живут без света, связи и прочих благ цивилизации. Но это совсем не мешает им быть счастливыми. Васю и его сестру ждут невероятные, захватывающие приключения, в том числе и сквозь время», - представлен фильм на сайтах, посвященных кино.

Как отмечает официальный сайт Алтайского края, в основу сценария лег реальный рассказ, который Василию Кузовлеву когда-то поведал его дед, живший на Алтае. Сам актер, режиссер и сценарист Кузовлев родился и вырос в Бийске, занимался в юношеском театре «Ровесник». Сейчас он живет и работает в Красноярске.

Фото: трейлер фильма «Услышь меня»

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