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Кинофестиваль Шукшина на Алтае станет международным

Главная Культура
Барнаул
12:29 15 Марта 2020
кинофестиваль, международный, алтай
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Шукшинский кинофестиваль с этого года станет международным. Об этом рассказали в региональном министерстве культуры. Более того, новый статус позволит приглашать в жюри авторитетных иностранных критиков и специалистов.

«Такое решение принято в связи с тем, что в последние годы все чаще в основную афишу кинофестиваля и афишу короткометражного кино включаются интересные фильмы зарубежного производства», - заявили в Минкульте.

В этом году фестиваль пройдет в июле - с 21 по 25 число. Заявки на участие уже принимаются. Девиз кинофестиваля остается прежним - «Нравственность есть Правда».

Программа этого года включает основной конкурс полнометражного игрового кино, короткий метр и показы вне конкурса. Также ожидаются презентации кинопроектов, мастер-классы и творческие встречи.

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