Кинофестиваль Шукшина на Алтае станет международным

Шукшинский кинофестиваль с этого года станет международным. Об этом рассказали в региональном министерстве культуры. Более того, новый статус позволит приглашать в жюри авторитетных иностранных критиков и специалистов.

«Такое решение принято в связи с тем, что в последние годы все чаще в основную афишу кинофестиваля и афишу короткометражного кино включаются интересные фильмы зарубежного производства», - заявили в Минкульте.

В этом году фестиваль пройдет в июле - с 21 по 25 число. Заявки на участие уже принимаются. Девиз кинофестиваля остается прежним - «Нравственность есть Правда».

Программа этого года включает основной конкурс полнометражного игрового кино, короткий метр и показы вне конкурса. Также ожидаются презентации кинопроектов, мастер-классы и творческие встречи.