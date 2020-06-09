Алтайский театр танца признан одним из лучших в России

Туристический портал «ТурСтат» опубликовал топ-10 российских ансамблей и театров танца. В их числе оказался один сибирский.

Рейтинг составлен по результатам исследования популярности театров танца и предложений онлайн-трансляций. В него вошел государственный национальный театр танца и песни «Алтам» Республики Алтай. Коллектив был создан в 1997 году.

«В репертуаре театра – танцы народов мира, бальная хореография, классический танец и другие современные направления хореографии. Приоритет отдается работе над национальной алтайской хореографией, ее разным стилям и направлениям», - говорится в сообщении официального сайта правительства Республики Алтай.

Фото: официальный сайт правительства Республики Алтай