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«Тальменка-банк» приостановил операции по счетам клиентов

Главная Бизнес
Барнаул
10:33 19 Января 2017
бизнес, общество, экономика, банк
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Барнаульский «Тальменка-банк» приостановил операции по счетам клиентов. Об этом сообщили журналистам в колл-центре организации.

«У нас приостановлено открытие счетов и операции по ним», - сказал сотрудник кредитного учреждения. Когда возобновится работа банка в полном объеме, он не смог уточнить, предложив перезвонить «на следующей неделе».

Центробанк РФ 2 декабря 2016 года признал Тальменка-банк нарушителем ч.1 ст. 15.27 КоАП (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

Тальменка-банк создан в 1990 году в Тальменском районе Алтайского края. Его уставный капитал составляет 131,94 млн рублей. Изначально Тальменка-банк был региональным, его офисы находились только на территории Алтайского края. В 2014 году банк открыл офисы в Крыму и Севастополе. Он стал седьмым банком в списке ЦБ РФ, готовым работать на территории Республики Крым и Севастополя. 

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