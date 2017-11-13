Глава Алтайского края попросит Дмитрия Медведева продлить долги аграриям

Губернатор Алтайского края Александр Карлин принял решение просить председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о пролонгации кредитов местных аграриев, долги которых достигли 2,2 млрд рублей.

Решение об обращении по поводу долгов аграриев в российское правительство было озвучено в понедельник на рабочем совещании в правительстве Алтайского края. По словам первого заместителя председателя правительства региона Александра Лукьянова, причиной проблем с долгами аграриев стало понижение закупочных цен на зерно. В результате с ноября 2017 года по январь 2018 года должникам нужно выплатить по банковским кредитам 2,2 млрд рублей.

- Глава региона принял решение направить в правительство России на имя Дмитрия Медведева письмо с просьбой о рассмотрении возможности пролонгации или реструктуризации кредитных займов, имеющихся у аграриев, с последующей возможностью привлечения льготных кредитов, - цитирует Александра Лукьянова пресс-служба алтайского правительства.

В правительстве также добавили, что власти региона обсуждают с федеральным центром возможность организации государственных закупочных интервенций. Напомним, по предварительным данным, валовой сбор зерна в Алтайском крае в этом году превысит 5 млн т. Как отмечает Politsib.ru, по данным Алтайкрайстата, в августе средняя цена приобретенной промпредприятиями региона пшеницы для основного производства составляла 8 тыс. 453 рубля за тонну. К началу сентября пшеница 3 класса стоила уже 7 тыс. 900 рублей. По данным мониторинга регионального Центра сельскохозяйственного консультирования, на 13 октября средняя цена пшеницы 3 класса составила 6 тыс. 767 рублей за тонну, а средняя цена пшеницы 4 класса упала до 5 тыс. 659 рублей за тонну.

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