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Казино на Алтае станет больше

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Барнаул
14:53 7 Сентября 2019
экономика, алтай, инвестиции
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В игорную зону «Сибирская монета» на Алтае планируется вложить 3,5 млрд рублей. Как сообщили в правительстве Алтайского края, проект строительства многофункционального развлекательного комплекса с казино одобрила специальная инвестиционная комиссия региона.

Планируется, что инвесторы в течение четырех лет вложат в проект 3,5 млрд рублей. Первый этап - строительство слот-зала на 300 игровых автоматов и 10 игровых столов - хотя реализовать уже к следующему году.

Далее - второй этап, который растянется до 2023 года. Он подразумевает строительство гостиницы по франшизе известного международного бренда на 150 номеров.

Завершит проект открытие казино на 5 тысяч кв. метров с зонами отдыха.

По расчетам местных властей, реализация проекта даст не менее 100 рабочих мест жителям края.

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