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На Алтае смогут работать некоторые парикмахерские и магазины

Главная Бизнес
Барнаул
10:34 30 Апреля 2020
общество, алтай
Автор: Sibnovosti.ru
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Губернатор Алтайского края смягчил режим ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он внес изменения в свой указ от 31 марта, который вводит эти ограничения.

В Алтайском крае могут начать работу магазины непродовольственных товаров, если они расположены на первых этажах зданий и имеют отдельный вход.

«При этом обязательным условием работы таких торговых организаций является соблюдение расстояния между посетителями не менее 1,5 м и одномоментное нахождение в помещении магазина не более трех посетителей», - поясняет официальный сайт Алтайского края.

При соблюдении определенных условий могут возобновить работу и парикмахерские. Они также должны быть размещены на первом этаже и иметь отдельный вход. При этом, одновременно в парикмахерской должны обслуживать не более двух клиентов в отдельных кабинетах.

Вчера оперативный штаб региона сообщил о том, что число случаев заражения COVID-19 достигло 348. Больше всего – 149 – в Змеиногорском районе. Из общего числа выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 44 человека.

Фото: официальный сайт Алтайского края

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